Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Судейство

Сегодня, 06:55

Тренер «Валенсии» Бараха: «Не понимаю судей. Во втором голе «Барсы» был офсайд»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха подвел итог поражению от «Барселоны» (2:4) в матче 34-го тура ла лиги.

«Думаю, в эпизоде [со вторым голом] был активный офсайд [у Фермина Лопеса]. Не знаю, как правильно оценить. Все происходит очень быстро, я не понимаю, что решает рефери. Они что-то обсуждают и говорят, что был гол. Футболист «Барселоны» сделал такое движение, будто он хочет дотянуться до мяча», — сказал тренер после игры.

«Барселона» (73 очка) поднялась на второе место в ла лиге. «Валенсия» (47) идет восьмой в турнирной таблице.

Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
Рубен Бараха
0
Читайте также
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
У «Краснодара» украли лидерство, а «Сочи», «Урал» и «Оренбург» уже не спасти
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Хави — о победе над «Валенсией»: «Я доволен нашим отношением к делу»