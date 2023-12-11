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Сегодня, 02:32

Тренер «Жироны»: «Первая цель — обезопасить себя от вылета. Теперь мы хотим играть в Европе»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер «Жироны» Мичел Санчес подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (4:2).

«Мы счастливы. Это отличная «Барселона». В первом тайме мы были связаны их доминированием, но после перерыва мы хорошо распоряжались мячом. Моменты были и у них, и у нас, но мы были точнее. Темп игры был очень высоким, нам было трудно, но менталитет у нас очень хороший. Я очень рад провести 100 матчей в ла лиге и одержать первую победу над «Барселоной». Мы ожидали больших трудностей, особенно в первом тайме, но у моей команды есть душа — мы верим, что способны на многое. Первая цель была — обезопасить себя от вылета. Теперь мы хотим играть в Европе и постараемся сделать все возможное», — приводит слова Мичела Marca.

После этого матча «Жирона» с 41 очком поднялась на первое место в турнирной таблице, опередив «Реал» (39), «Барселона» с 34 очками — на четвертой строчке.

ФК Барселона
ФК Жирона
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