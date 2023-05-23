Три болельщика «Валенсии» арестованы за расистские оскорбления в адрес Винисиуса

Национальная полиция Испании арестовала трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Marca со ссылкой на правительственного делегата Валенсийского сообщества Пилар Бернабе.

Также представитель заявила, что сотрудники органов госбезопасности продолжают работу с записями с камер наблюдения внутри стадиона «Валенсии» для выявления других нарушителей.

Бернабе сообщила, что Высший спортивный совет уже начал работать с ла лигой и Федерацией футбола Испании для установления мер борьбы с расизмом в чемпионате.

По ходу встречи у бразильца случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.