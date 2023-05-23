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Испания

Сегодня, 14:06

Три болельщика «Валенсии» арестованы за расистские оскорбления в адрес Винисиуса

Виталий Косик
Корреспондент
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Национальная полиция Испании арестовала трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Marca со ссылкой на правительственного делегата Валенсийского сообщества Пилар Бернабе.

Также представитель заявила, что сотрудники органов госбезопасности продолжают работу с записями с камер наблюдения внутри стадиона «Валенсии» для выявления других нарушителей.

Бернабе сообщила, что Высший спортивный совет уже начал работать с ла лигой и Федерацией футбола Испании для установления мер борьбы с расизмом в чемпионате.

По ходу встречи у бразильца случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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