Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:02

TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании, сообщает TV4 News.

По информации источника, женщина, предположительно ставшая жертвой изнасилования, обвинила в произошедшем футболиста. Она обратилась за медицинской помощью.

14 октября появилась информация, что в отеле в центре Стокгольма произошло изнасилование. В этом же отеле проживал Мбаппе вместе с семьей, а также его бывший одноклубник по «ПСЖ» Норди Мукиеле. Футболист опроверг информацию о своей причастности к инциденту.

15 октября прокуратура Швеции подтвердила, что начала расследование произошедшего, но отказалась называть подозреваемых в изнасиловании.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Материалы сюжета Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
«Реал» удалил Мбаппе с рекламного фото
Источник: «Реал» не обеспокоен ситуацией вокруг Мбаппе
Дешам отреагировал на слухи об обвинениях Мбаппе в изнасиловании
В Швеции расследуют изнасилование, к которому может быть причастен Мбаппе
«Фейк!» Мбаппе фигурирует в новостях об изнасиловании в шведском отеле — он считает это провокацией
Мбаппе отлынивает от матчей сборной, и его можно понять. Скоро так будут поступать все больше звезд
Сегодня
Вчера
Неделя