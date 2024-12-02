Тюкавин объяснил, почему не играет Арсен Захарян

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин считает, что российский полузащитник Арсен Захарян оказался не готов к чемпионату Испании.

«Не особо (Общается с Захаряном. — Прим. «СЭ»), но слежу за ним. Опять у него какое-то повреждение. Не знаю, что с ним происходит. Наверное, неготовый уехал к такому чемпионату и интенсивности матчей и тренировок. Организм должен привыкнуть к таким нагрузкам, но, возможно, не успел и из-за этого появлялись проблемы. То болел, то травмировался», — цитирует Тюкавина «КП Спорт».

По его словам, Захарян должен адаптироваться к испанскому чемпионату.

«Он по контракту еще 80 лет в «Сосьедаде», так что все нормально будет. Надеюсь, заиграет», — добавил Тюкавин.

В нынешнем сезоне Захарян не сыграл за «Реал Сосьедад» ни одной минуты.