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Сегодня, 12:00

Тюкавин объяснил, почему не играет Арсен Захарян

Диана Андрющенко
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин считает, что российский полузащитник Арсен Захарян оказался не готов к чемпионату Испании.

«Не особо (Общается с Захаряном. — Прим. «СЭ»), но слежу за ним. Опять у него какое-то повреждение. Не знаю, что с ним происходит. Наверное, неготовый уехал к такому чемпионату и интенсивности матчей и тренировок. Организм должен привыкнуть к таким нагрузкам, но, возможно, не успел и из-за этого появлялись проблемы. То болел, то травмировался», — цитирует Тюкавина «КП Спорт».

По его словам, Захарян должен адаптироваться к испанскому чемпионату.

«Он по контракту еще 80 лет в «Сосьедаде», так что все нормально будет. Надеюсь, заиграет», — добавил Тюкавин.

В нынешнем сезоне Захарян не сыграл за «Реал Сосьедад» ни одной минуты.

Источник: «КП Спорт»
Арсен Захарян
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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