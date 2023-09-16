Тюкавин рассказал, что Захарян скучает по игрокам «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о переписке с полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«С Арсеном переписываемся. Что его удивило в Испании? Не буду говорить — неприлично. Если из приличного? По нам скучает. По мне больше всего? Надеюсь. Может, еще по Ярику Гладышеву», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Захарян вернулся к тренировкам в общей группе команды в понедельник, 11 сентября. До этого он пропустил несколько дней из-за болезни. Россиянин перешел в испанскую команду из московского «Динамо» 19 августа. Он принял участие в двух матчах нового клуба и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующую игру 17 сентября против мадридского «Реала». Начало матча 5-го тура чемпионата Испании — в 22.00 (мск).