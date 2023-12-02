Тюкавин рассказал, о желании выступать в ла лиге

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил о желании поиграть в ла лиге.

«Реал» или «Барса»? Для меня — «Реал». Рано о таком мечтать. Но «Реал» — потому, что там играл мой кумир Криштиану Роналду, много следил за ним. Сейчас там играет Беллингем, мне очень нравится. Между Месси и Роналду выберу Криштиану? Да. Нравится, как он играл, нравится седьмой номер", — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Всего за испанский клуб он провел 438 матчей, забил 450 мячей и отдал 131 результативную передачу.