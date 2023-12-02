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Испания

Сегодня, 12:35

Тюкавин рассказал, о желании выступать в ла лиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил о желании поиграть в ла лиге.

«Реал» или «Барса»? Для меня — «Реал». Рано о таком мечтать. Но «Реал» — потому, что там играл мой кумир Криштиану Роналду, много следил за ним. Сейчас там играет Беллингем, мне очень нравится. Между Месси и Роналду выберу Криштиану? Да. Нравится, как он играл, нравится седьмой номер", — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Всего за испанский клуб он провел 438 матчей, забил 450 мячей и отдал 131 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-mezhdu-messi-i-ronaldu-vy-beru-krishtianu/
Криштиану Роналду
Футбол
РПЛ
ФК Реал
Константин Тюкавин
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