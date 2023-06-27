У Хави возникли разногласия с «Барселоной» при обсуждении нового контракта

Сегодня, 08:05
У главного тренера «Барселоны» Хави возникли проблемы с руководством при обсуждении продления контракта с клубом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, испанский специалист хочет, чтобы зарплата была повышена не только ему, но и его помощникам.
В руководстве сине-гранатовых считают, что он сам должен поделиться со своими помощникам зарплатой после того, как ему начнут платить больше. Действующее соглашение Хави с каталонским клубом рассчитано до 2024 года.
По итогам сезона-2022/23 «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 88 очков за 38 матчей.