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Сегодня, 17:43

У игрока «Реала» Тчуамени диагностировали растяжение связок

Алина Савинова
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В «Реале» сообщили, что у полузащитника команды Орельена Тчуамени диагностировано растяжение связок левой лодыжки.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» нашего игрока Орельена Тчуамени, у него диагностировали растяжение связок левой лодыжки», — говорится в сообщении «сливочных».

По информации зарубежных СМИ, полузащитник пропустит несколько недель.

24-летний футболист получил повреждение во вторник, 5 ноября, в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Милана» (1:3).

В нынешнем сезоне Тчуамени провел 15 матчей за «Реал» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Футбол
ФК Реал
Орельен Тчуамени

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