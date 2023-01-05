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Испания

Сегодня, 18:41

У полузащитника «Барселоны» Бускетса есть предложения из МЛС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник Серхио Бускетс может уйти в команду МЛС.

«У него есть предложения продолжить карьеру за пределами лиги, в США. Если все пойдет хорошо, чего мы все хотим, он останется до конца сезона, а летом мы поговорим», — приводит слова Лапорты Cadena SER.

Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в конце сезона-2022/23. В текущем сезоне Бускетс сыграл в составе команды 18 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Источник: Cadena SER
Серхио Бускетс
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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