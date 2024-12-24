У полузащитника «Барселоны» Торреса диагностирована травма камбаловидной мышцы

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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес во вторник прошел обследование в связи с травмой, полученной в матче 18-го тура ла лиги против «Алетико» (1:2).
Игра команд состоялась 21 декабря. 24-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте и доиграл матч до конца, несмотря на повреждение.
Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, в ходе обследования у Торреса было выявлено небольшое повреждение камбаловидной мышцы.
Сроки восстановления полузащитника не уточняются. Однако, по информации Mundo Deportivo, Торрес пропустит матч Кубка Испании против «Барбастро» 4 января, также под вопросом его участие в полуфинальной игре Суперкубка страны против «Атлетика» 8 января.
В этом сезоне Торрес сыграл 16 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забив пять голов и сделав две результативные передачи.