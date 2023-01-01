Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:43

У «Реала» нет опции обратного выкупа Эдегора у «Арсенала»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

У «Реала» нет опции обратного выкупа полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора, сообщает The Athletic.

Проведя вторую половину сезона-2020/21 в «Арсенале» на правах аренды из «Реала», летом 2021 Эдегор заключил полноценный контракт с лондонским клубом.

Более того, Эдегор счастлив в «Арсенале» и не помышляет об уходе из команды, которая сейчас лидирует в АПЛ с семью очками отрыва от ближайшего преследователя.

24-летний норвежец в нынешнем сезоне забил семь голов и отдал пять результативных передач в 15 матчах премьер-лиги.

Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский футболист «Монако» Головин забил гол в своем первом матче 2023 года
Без снега и русских. Чего ждать от «Тур де Ски» — 2023?
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Аль-Наср» и «Интер Майами» готовы предложить контракт Модричу