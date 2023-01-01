У «Реала» нет опции обратного выкупа Эдегора у «Арсенала»

У «Реала» нет опции обратного выкупа полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора, сообщает The Athletic.

Проведя вторую половину сезона-2020/21 в «Арсенале» на правах аренды из «Реала», летом 2021 Эдегор заключил полноценный контракт с лондонским клубом.

Более того, Эдегор счастлив в «Арсенале» и не помышляет об уходе из команды, которая сейчас лидирует в АПЛ с семью очками отрыва от ближайшего преследователя.

24-летний норвежец в нынешнем сезоне забил семь голов и отдал пять результативных передач в 15 матчах премьер-лиги.