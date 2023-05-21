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Испания

21 мая, 22:20

У Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Анчелотти пришлось успокаивать бразильца

Мария Гусева
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор повздорил с болельщиками «Валенсии» во время матча 35-го тура ла лиги (0:1).

По информации Superdeporte, в первом тайме болельщики «Валенсии» выкрикивали: «Как ты плох, Винисиус, как ты плох». В конце второго тайма фанаты массово называли 22-летнего бразильца «дурнем». Игру пришлось прервать на 8 минут.

Перед этим случился эпизод, когда на поле во время атаки «Реала» оказались два мяча, второй мяч вбросили с трибуны, находящейся за воротами «Валенсии». В этот момент Винисиус прорывался вперед и был остановлен Эраем Джемертом, который получил желтую карточку за фол. Арбитр назначил стандарт рядом с штрафной, и вскоре после этого начался конфликт бразильца с болельщиками соперника.

Винисиус и еще несколько игроков «Реала» подбежали к трибуне за воротами соперника, бразилец показывал на кого-то пальцем. Футболистам «Валенсии» тоже пришлось подойти к трибунам. Успокаивать Винисиуса пришлось главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Валенсия
ФК Реал
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