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Испания

Сегодня, 13:56

УЕФА допустил «Осасуну» до еврокубков

Виталий Косик
Корреспондент
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УЕФА допустил «Осасуну» до участия в Лиге конференций сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте клуба.

«Осасуна» по итогам минувшего сезона завоевала право выступить в Лиге конференций. В июне дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование в отношении клуба по факту организации договорных матчей в сезоне-2013/14 и принял решение не допускать команду до еврокубков.

Позже «Осасуна» подала жалобу в апелляционный комитет УЕФА, но тот подтвердил решение дисциплинарной инстанции. После этого испанский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

По итогам разбирательств УЕФА пришел к выводу, что «Осасуна» стала «жертвой обстоятельств», которые произошли 10 лет назад, и допустил клуб до участия в еврокубке.

Футбол
Лига конференций
ФК Осасуна
УЕФА
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