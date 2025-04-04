УЕФА наказал Мбаппе, Рюдигера и Себальоса за их поведение в матче с «Атлетико»

УЕФА на официальном сайте объявил о решении по дисциплинарному делу футболистов «Реала»: Килиана Мбаппе, Антонио Рюдигера и Даниеля Себальоса. Они обвинялись в неподобающем поведении во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0, 4:2 пен.).

Рюдигер оштрафован на 40 тысяч евро, Мбаппе — на 30 тысяч. Оба игрока дисквалифицированы на один матч условно в турнирах под эгидой УЕФА. Если в течение года они снова проявят неподобающее поведение, то дисквалификация станет реальной.

Себальос получил штраф в размере 20 тысяч евро, без дисквалификации.

Изначально инспектор по этике и дисциплинарным вопросам рассматривал поведение нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в этом матче, но в итоге против бразильского футболиста не было возбуждено дисциплинарное производство.