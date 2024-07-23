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Сегодня, 20:09

УЕФА открыл дело против Мораты и Родри из-за скандирования кричалки про Гибралтар

Сергей Разин
корреспондент
Альваро Мората.
Фото Reuters
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УЕФА открыл дело в отношении игроков сборной Испании Альваро Мораты и Родри за песню, в которой оспаривалась государственная принадлежность Гибралтара, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 15 июля в Мадриде, когда испанцы праздновали победу на Евро-2024. 16 июля Футбольная ассоциация Гибралтара сообщила о решении направить жалобу в УЕФА.

Испания 14 июля обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024. Испанцы в четвертый раз стали чемпионами Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее Испания побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах.

Источник: ТАСС
Альваро Мората
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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