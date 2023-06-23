УЕФА отстранил «Осасуну» от Лиги конференций за договорные матчи в сезоне-2013/14

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Осасуну» от участия в Лиге конференций в следующем сезоне, сообщила пресс-служба клуба.

«Сегодня днем клуб «Осасуна» узнал о выводах отчета, составленного инспекторами Комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине. В указанном отчете инспекторы заявляют о «недопустимости участия в Лиге конференций УЕФА-2023/24», тем самым лишая клуб права участвовать в европейских турнирах, которое он честно заработал на поле. Причина кроется в некоторых событиях, произошедших в сезоне-2013/14», — говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что «Осасуна» в сезоне-2013/14 заплатила «Бетису» за поражение в очной встрече и победу над «Вальядолидом». Сообщается, что в общей сложности «Бетис» получил за это 600 тысяч евро.

«Осасуна» в сезоне-2022/23 финишировала на седьмом месте в ла лиге, которое позволяет сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.