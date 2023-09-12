УЕФА поблагодарил уволенного за поцелуй экс-главу испанского футбола Рубиалеса

УЕФА поблагодарил экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за долгую службу европейскому футболу.

«УЕФА признает общественную дискуссию вокруг Рубиалеса и его недавних действий, но также хотел бы поблагодарить его за многолетнюю службу европейскому футболу», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

10 сентября Рубиалес объявил, что собирается покинуть пост главы RFEF. Он отметил, что уходит, потому что не может продолжать работу.