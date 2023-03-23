УЕФА запустил расследование в отношении «Барселоны» из-за подозрений в подкупе судей

УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами клуба в адрес вице-президента технического комитета Испании Хосе Марии Негрейры.

«Сегодня были назначены инспекторы УЕФА для проведения расследования возможного нарушения правовой базы УЕФА со стороны «Барселоны» в связи с так называемым «делом Негрейры» — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что каталонцам грозит отстранение от еврокубков на год, если их вина будет доказана.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

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