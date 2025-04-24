Уход Альгуасиля не повлияет на будущее Захаряна в «Реал Сосьедад»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о будущем россиянина Арсена Захаряна в клубе после ухода главного тренера команды Иманола Альгуасиля.

24 апреля тренер объявил о решении покинуть команду по окончании этого сезона.

«Арсен — большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Альгуасиль тренирует «Реал Сосьедад» с 2018 года.

В этом сезоне Захарян провел 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.