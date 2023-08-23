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Испания

Сегодня, 11:36

Уилкшир считает, что успех Захаряна станет сигналом для других российских игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«У Захаряна есть возможность играть на уровне Ла Лиги, ему это по силам. Главный момент — ментальный, то, как он адаптируется к новому клубу, новому тренеру, новой жизни, другому стилю футбола. Большинство российских футболистов сталкивается со сложностями, когда уезжает играть за пределы страны, но это отличный шанс для Арсена. И стоит похвалить его за решение уехать, потому что всегда самое простое — оставаться в комфортных условиях и не делать шаг вперед. Если Захарян добьется успеха, это будет позитивный сигнал для всех российских футболистов, которые хотят уехать и попробовать себя в зарубежной лиге», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-uspeh-zaharyana-stanet-signalom-dlya-drugih-rossijskih-igrokov/
Арсен Захарян
Люк Уилкшир
Футбол
РПЛ
ФК Реал Сосьедад
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 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
13
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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Новиков считает, что футболист Захарян должен прогрессировать в чемпионате Испании