Уилкшир считает, что успех Захаряна станет сигналом для других российских игроков

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«У Захаряна есть возможность играть на уровне Ла Лиги, ему это по силам. Главный момент — ментальный, то, как он адаптируется к новому клубу, новому тренеру, новой жизни, другому стилю футбола. Большинство российских футболистов сталкивается со сложностями, когда уезжает играть за пределы страны, но это отличный шанс для Арсена. И стоит похвалить его за решение уехать, потому что всегда самое простое — оставаться в комфортных условиях и не делать шаг вперед. Если Захарян добьется успеха, это будет позитивный сигнал для всех российских футболистов, которые хотят уехать и попробовать себя в зарубежной лиге», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.