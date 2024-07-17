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Сегодня, 11:55

Уильямс намерен стать игроком «Барселоны», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»

Виктория Кравченко
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Вингер «Атлетика» Нико Уильямс планирует стать игроком «Барселоны», сообщается инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонский клуб уже ведет переговоры с полузащитником. Ради перехода в «Барселону» Уильямс готов пойти на понижение зарплаты.

Однако проблемой может стать тот факт, что «Атлетик» не хочет расставаться с игроком. Кроме того, в футболисте заинтересованы «Челси» и «Арсенал».

14 июля Уильямс стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он отметился голом в финале с Англией (2:1) и был признан лучшим игроком матча.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
ФК Челси
Нико Уильямс
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