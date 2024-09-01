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Сегодня, 18:29

Уильямс — об интересе «Барселоны»: «Мое сердце принадлежит «Атлетику», хочу остаться здесь»

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Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс подтвердил, что летом им интересовалась «Барселона».

— Всегда приятно, когда великие клубы включают твое имя в список своих интересов. Но для меня всегда было понятно, что я хочу находиться здесь. Испытываю большое желание сделать что-то хорошее для «Атлетика».

Переговоры с «Барселоной»? Это дело моего представителя. Было много сближений с разными клубами, но мое сердце принадлежит «Атлетику», и я хочу остаться здесь. Однако никто не знает, что произойдет в будущем, — приводит слова Уильямса Sport.es.

Соглашение 22-летнего испанца с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 70 миллионов евро. В ненышнем сезоне он провел 4 матча в ла лиге, но результативными действиями не отметился.

Нико Уильямс
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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