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Сегодня, 13:28

Умер экс-нападающий «Барселоны» и отец Маркоса Алонсо

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Барселоны» Маркос Алонсо Пенья умер в результате продолжительной болезни, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Отец защитника каталонского клуба Маркоса Алонсо скончался в возрасте 63 лет.

«ФК «Барселона» выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока «Барсы» и отца игрока первой команды Маркоса Алонсо Пеньи. Все наши силы Маркосу Алонсо и всей его семье. Покойся с миром», — написано в сообщении сине-гранатовых.

Алонсо-старший выступал за «Барселону» с 1982 по 1987 год. В составе сине-гранатовых он провел 182 матча и забил 39 голов.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/3055349/marcos-alonso-pena-1959-2023
Маркос Алонсо
Футбол
ФК Барселона
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