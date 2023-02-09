Умер экс-нападающий «Барселоны» и отец Маркоса Алонсо

Бывший нападающий «Барселоны» Маркос Алонсо Пенья умер в результате продолжительной болезни, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Отец защитника каталонского клуба Маркоса Алонсо скончался в возрасте 63 лет.

«ФК «Барселона» выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока «Барсы» и отца игрока первой команды Маркоса Алонсо Пеньи. Все наши силы Маркосу Алонсо и всей его семье. Покойся с миром», — написано в сообщении сине-гранатовых.

Алонсо-старший выступал за «Барселону» с 1982 по 1987 год. В составе сине-гранатовых он провел 182 матча и забил 39 голов.