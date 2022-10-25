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Испания

Сегодня, 11:24

Унаи Эмери попрощался с «Вильярреалом»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери попрощался с испанской командой. Ранее специалист возглавил «Астон Виллу».

«Вильярреал» был моим домом последние 2,5 года. Мой дом, а не мой клуб. Я лично участвовал в проекте, продвигаемом семьей Роиг и нашим любимым Хосе Мануэлем Льянесой. Спасибо игрокам и болельщикам, которые дали нам урок верности", — сказал специалсит.

Он рассказал, что каждое утро шел на работу счастливым, так чувствовал уважение в команде. Он также отметил, что наслаждался каждым днем в «Вильярреале» и прощание дается ему нелегко.

«Сегодня, после того, как я это выполнил, могу сказать болельщикам, клубу и своим игрокам, что я даже не мечтал о том, что буду так же счастлив, как был с вами», — цитирует Эмери пресс-служба «Вильярреала».

Испанский специалист начнет работу с новой командой с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.

В этом сезоне «Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.

ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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