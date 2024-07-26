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Сегодня, 09:23

Симон: «В новом сезоне у «Атлетика» снова будет Кубок Испании, мы можем выиграть»

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Вратарь сборной Испании и клуба «Атлетик» Унаи Симон поделился ожиданиями от нового сезона.

«В этом году у нас снова будет Кубок Испании, который мы с нетерпением ждем и который, как мы знаем, мы можем выиграть. Мы выиграли его в прошлом году и можем выиграть в этом, нам нужно бороться за него, быть очень близкими к финалу», — приводит слова Симона Marca.

В прошлом сезоне команда из Бильбао обыграла в финале Кубка Испании «Мальорку» (1:1, пен. 4-2). В ла лиге «Атлетик» расположился на пятом месте в таблице и попал в Лигу Европы.

Симон является воспитанником «Атлетика». На взрослом уровне испанец выступает за команду с 2016 года.

Унаи Симон
Футбол
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