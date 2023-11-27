Уругваец Медина назначен главным тренером испанской «Гранады»

Уругвайский специалист Александер Медина возглавил «Гранаду», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Ранее пост главного тренера команды занимал Пако Лопес. Он работал в клубе с ноября 2022 года, руководство отправило его в отставку в воскресенье, 26 ноября 2023 года.

После 14 туров чемпионата Испании-2023/24 «Гранада» с 7 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

45-летний Медина ранее тренировал уругвайский «Насьональ», бразильский «Интернасьонал», а также аргентинские «Таллерес» и «Велес Сарсфилд».