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Испания

Сегодня, 21:02

Усман Дембеле не успеет восстановиться к матчу с «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не успеет восстановиться к матчу с «Реалом», сообщает Marca.

25-летний футболист получил повреждение в матче против «Жироны», прошедшем в конце января. Уже сейчас известно, что француз точно не сможет принять участие в полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала», который состоится 2 марта в Мадриде.

Игрок надеется вернуться в строй до игры с «Атлетиком» из Бильбао, запланированной на 12 марта.

Усман Дембеле записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач в 28 встречах за сине-гранатовых в нынешнем сезоне.

Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК Реал
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