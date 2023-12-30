Relevo: проверка Серхио Рамоса на допинг в 2018 году прошла с нарушениями

Экс-защитник «Реала» Серхио Рамос, выступающий за «Севилью», избежал расследования после отказа сдать допинг-пробу в 2018 году, так как при попытке провести процедуру тестирования были допущены нарушения со стороны агентов, пишет Relevo.

По данным источника, игрок мадридцев должен был пройти допинг-тест после матча чемпионата Испании против «Малаги» в апреле 2018 года. Однако он отказался сдать анализы до принятия душа. Это может рассматриваться как нарушение антидопинговых правил. Однако допинг-контроль проводил один человек вместо положенных двух, в связи с чем Рамос избежал наказания. Второй человек, присутствовавший при допинг-контроле, был его отцом, не имевшем аккредитации.

Ранее стало известно, что испанское антидопинговое агентство (CELAD) не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) информацию о положительных допинг-пробах, взятых у спортсменов.