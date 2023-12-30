Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Допинг

Сегодня, 09:28

Relevo: проверка Серхио Рамоса на допинг в 2018 году прошла с нарушениями

Виктория Кравченко
Серхио Рамос.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Экс-защитник «Реала» Серхио Рамос, выступающий за «Севилью», избежал расследования после отказа сдать допинг-пробу в 2018 году, так как при попытке провести процедуру тестирования были допущены нарушения со стороны агентов, пишет Relevo.

По данным источника, игрок мадридцев должен был пройти допинг-тест после матча чемпионата Испании против «Малаги» в апреле 2018 года. Однако он отказался сдать анализы до принятия душа. Это может рассматриваться как нарушение антидопинговых правил. Однако допинг-контроль проводил один человек вместо положенных двух, в связи с чем Рамос избежал наказания. Второй человек, присутствовавший при допинг-контроле, был его отцом, не имевшем аккредитации.

Ранее стало известно, что испанское антидопинговое агентство (CELAD) не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) информацию о положительных допинг-пробах, взятых у спортсменов.

Серхио Рамос
ФК Реал
0
Читайте также
Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью в Самарканде
Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но получил отказ
Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в Крыму
В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
В новых внутренних паспортах России появится биометрия
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Севилья» расторгла контракт с Фернанду