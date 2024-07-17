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Сегодня, 13:32

В «Алавесе» опровергли интерес к Оздоеву

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе испанского клуба к полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву. Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«Интерес «Алавеса» к Оздоеву? К нам это не имеет никакого отношения! Информация не соответствует действительности», — сказал Фернандес «СЭ».

Оздоев перешел в ПАОК летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел 50 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Контракт полузащитника с греческим клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Магомед Оздоев
ФК Алавес
ФК ПАОК
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