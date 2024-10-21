В «Алавесе» заявили, что готовы пригласить Мостового на стажировку

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной стажировке в клубе экс-игрока сборной России и СССР Александра Мостового.

«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в наш клуб. Не будет проблемой, чтобы он приехал к нам, проанализировал методику тренировок нашей главной команды и академии», — сказал Фернандес «СЭ».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.

Мостовой выступал за «Алавес» с 11 марта по 1 июля 2005 года. На его счету один проведенный матч за команду и один забитый мяч.