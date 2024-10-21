Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:24

В «Алавесе» заявили, что готовы пригласить Мостового на стажировку

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной стажировке в клубе экс-игрока сборной России и СССР Александра Мостового.

«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в наш клуб. Не будет проблемой, чтобы он приехал к нам, проанализировал методику тренировок нашей главной команды и академии», — сказал Фернандес «СЭ».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.

Мостовой выступал за «Алавес» с 11 марта по 1 июля 2005 года. На его счету один проведенный матч за команду и один забитый мяч.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Алавес

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Биография Роберта Уиттакера: путь австралийского каратиста до пояса чемпиона UFC
Сегодня
Вчера
Неделя