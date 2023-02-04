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Испания

Сегодня, 14:42

В «Атлетике» подтвердили, что бесплатно подписали Эрреру из «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Атлетика» Йон Уриарте подтвердил, что клуб бесплатно подписал полузащитника «ПСЖ» Андера Эрреру.

31 января, в последний день зимнего трансферного окна в Европе испанский клуб изначально продлил аренду 33-летнего футболиста, а затем было объявлено о полноценном переходе игрока в команду.

«Аренда превратилась в трансфер. Сделка стоила нам ноль евро. Мы не платили ни за аренду, ни за трансфер. Мы окончательно завершили весь бюрократический процесс только на этой неделе», — приводит Deia слова Уриарте.

В первой половине сезона-2022/23 Эррера выступал за «Атлетик» на правах свободного агента, он сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за команду. 31 января испанец подписал контракт с клубом из Бильбао до конца июня 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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