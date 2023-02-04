В «Атлетике» подтвердили, что бесплатно подписали Эрреру из «ПСЖ»

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Президент «Атлетика» Йон Уриарте подтвердил, что клуб бесплатно подписал полузащитника «ПСЖ» Андера Эрреру.
31 января, в последний день зимнего трансферного окна в Европе испанский клуб изначально продлил аренду 33-летнего футболиста, а затем было объявлено о полноценном переходе игрока в команду.
«Аренда превратилась в трансфер. Сделка стоила нам ноль евро. Мы не платили ни за аренду, ни за трансфер. Мы окончательно завершили весь бюрократический процесс только на этой неделе», — приводит Deia слова Уриарте.
В первой половине сезона-2022/23 Эррера выступал за «Атлетик» на правах свободного агента, он сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за команду. 31 января испанец подписал контракт с клубом из Бильбао до конца июня 2024 года.
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