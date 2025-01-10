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Сегодня, 11:00

В «Атлетико» обеспокоены положительным решением по регистрации Ольмо и Виктора

«Атлетико» выпустил заявление по регистрации Ольмо и Виктора в «Барселоне»
Сергей Ярошенко
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Пресс-служба «Атлетико» опубликовала заявление по поводу регистрации игроков «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Атлетико» хочет выразить свою глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в испанском футболе после резолюции, принятой Высшим советом по спорту в среду. Мы считаем, что это решение ставит под угрозу существующую систему и правила игры», — говорится в заявлении мадридского клуба.

В клубе подчеркнули, что экономический контроль ла лиги является залогом финансовой стабильности испанского футбола, поэтому «Атлетико» , как и все члены лиги до принятия резолюции, соблюдал финансовые правила и продолжит это делать в дальнейшем.

«Подобное вмешательство властей создает очень опасный прецедент, открывает двери для нарушения правил и совершения серьезных ошибок прошлого. «Атлетико» остается приверженцем строгого и ответственного управления. Без четких и равных для всех правил невозможна честная конкуренция», — резюмирует публикация на официальном сайте команды.

8 января Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона, несмотря на запрет со стороны ла лиги и Королевской федерации футбола Испании.

Дани Ольмо. Страсти вокруг Ольмо и Виктора не утихают. Президента «Барселоны» могут наказать, два испанских клуба протестуют

Источник: Официальный сайт «Атлетико»
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