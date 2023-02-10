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Испания

Сегодня, 09:56

В «Атлетико» приставили охранника к мемориальной доске в честь Куртуа

Иван Шитик
Корреспондент
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В «Атлетико» приставили охранника к мемориальной доске в честь бывшего голкипера команды Тибо Куртуа, сообщает Mundo Deportivo.

В его обязанности входит также следить за всеми мемориальными объектами на территории стадиона.

Ранее стало известно, что «Атлетико» ведет диалог с вратарем «Реала» о возможном снятии памятной таблички с его именем с территории стадиона «Ванда Метрополитано».

Экс-игроку «матрасников» направлено письмо, в котором указано, что Куртуа нарушил критерии, по которым памятная табличка с его именем хранится на территории стадиона, а именно критерий «уважительного отношения к клубу и к его болельщикам».

Ранее табличка с его именем уже исчезала, но вскоре ее вернули.

Тибо Куртуа
ФК Атлетико
ФК Реал
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