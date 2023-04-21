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Испания

Сегодня, 07:07

В «Атлетико» прокомментировали будущее Феликса

Виктория Кравченко
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о будущем нападающего Жоау Феликса в команде. На данный момент футболист играет в аренде за «Челси».

«Для Феликса найдется место в нашей команде, если он вернется. Но мы не знаем, что произойдет. В футболе ничего нельзя принимать как должное», — цитирует Сересо El Larguero.

«Челси» заплатил за аренду Феликса 11 миллионов евро. У синих нет права выкупа в конце сезона, но «Атлетико» готов выслушать предложение о продаже игрока.

23-летний форвард сыграл за «аристократов» 15 матчей и забил два гола. Стоимость нападающего по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2027 года.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
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