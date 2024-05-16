В «Барселоне» хотят арендовать хавбека «Ливерпуля» Диаса

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в ла лиге, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в игроке заинтересована «Барселона». Спортивный директор каталонцев Деку провел переговоры с представителями форварда. Клуб хочет арендовать футболиста. Главный тренер команды Хави Эрнандес одобрил этот трансфер.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 27-летний хавбек провел 36 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2027 года.