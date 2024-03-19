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Испания

19 марта, 23:40

В «Барселоне» не хотят продолжать сотрудничество с Хави

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Не все руководство «Барселоны» поддерживает главного тренера сине-гранатовых Хави, сообщает Diario Sport.

По информации источника, президент клуба Жоан Лапорта еще не принял окончательных решений насчет наставника. Часть людей внутри клуба считают, что лучше начать новый сезон с другим тренером.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. 44-летний специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

После 29 туров сине-гранатовые занимают второе место, набрав 64 очка. Отрыв от лидирующего «Реала» составляет 8 очков.

Источник: Diario Sport
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
14
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