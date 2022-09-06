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Испания

6 сентября, 14:05

В «Барселоне» отказались комментировать информацию об интересе к Захаряну

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Барселоны» отреагировали на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов каталонского клуба.

«Интерес «Барселоны» к Захаряну? Мы не комментируем слухи на трансферном рынке, только официальную информацию», — заявили Metaratings.ru в пресс-службе клуба.

5 сентября испанское издание AS сообщило, что «Барселона» и «Реал» следят за Захаряном. Однако пока никаких официальных предложений московский клуб от испанских грандов не получал.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

Арсен Захарян. В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

Источник: https://metaratings.ru/news/v-barselone-otreagirovali-na-informatsiyu-ob-interese-k-zakharyanu-1354188/
Арсен Захарян
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