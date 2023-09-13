В «Барселоне» подтвердили, что Хави продлит контракт с клубом

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что главный тренер команды Хави в ближайшее время подпишет новый контракт.

«Хави подпишет новый контракт, он заслуживает продления контракта. На какой срок? Скоро вы узнаете, но мы действительно доверяем Хави в будущем», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Под его руководством каталонцы стали чемпионами Испании в сезон-2022/23 и выиграли Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Барселона» с 10 очками занимает третье место в ла лиге после четырех туров.