В «Барселоне» пожелали успехов ушедшему в «Манчестер Сити» Гюндогану

«Барселона» обратилась к полузащитнику Илкаю Гюндогану, который перешел в «Манчестер Сити». В пятницу, 23 августа, горожане объявили о возвращении 33-летнего футболиста.

«Клуб публично выражает свою благодарность Гюндогану за его преданность делу и самоотверженность и желает ему всяческих успехов в будущем, как в личном, так и в профессиональном плане», — говорится в сообщении каталонского клуба.

Гюндоган играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего перешел в «Барселону». В августе футболист и испанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

За сине-гранатовых полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 5 голами и 14 результативными передачами.