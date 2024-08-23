Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:31

В «Барселоне» пожелали успехов ушедшему в «Манчестер Сити» Гюндогану

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Барселона» обратилась к полузащитнику Илкаю Гюндогану, который перешел в «Манчестер Сити». В пятницу, 23 августа, горожане объявили о возвращении 33-летнего футболиста.

«Клуб публично выражает свою благодарность Гюндогану за его преданность делу и самоотверженность и желает ему всяческих успехов в будущем, как в личном, так и в профессиональном плане», — говорится в сообщении каталонского клуба.

Гюндоган играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего перешел в «Барселону». В августе футболист и испанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

За сине-гранатовых полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 5 голами и 14 результативными передачами.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 23 по 25 августа
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» отдал полузащитника Мартина в аренду «Вальядолиду»