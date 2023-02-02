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Сегодня, 07:32

Директор «Барселоны» о срыве перехода Араухо: «Мы опоздали на 18 секунд из-за ошибки в системе — посмотрим, что скажет ФИФА»

В «Барселоне» прокомментировали несостоявшийся переход защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо
Руслан Минаев
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Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал несостоявшийся трансфер защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.

Ранее сообщалось, что каталонцы договорились о трансфере 21-летнего защитника за 4 миллиона евро. С игроком согласовали контракт до июня 2026 года.

«Мы не смогли зарегистрировать его [вовремя] из-за ошибки в системе, мы опоздали лишь на 18 секунд. Посмотрим, что скажет ФИФА», — цитирует Алемани Marca.

В прошлом сезоне МЛС Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

ФК Барселона
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