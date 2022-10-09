В «Барселоне» рассказали, что «Атлетико» выкупил права на Гризманна

Матеу Алемани, занимающий должность спортивного директора «Барселоны», рассказал, что клуб согласовал условия окончательного перехода нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико».

«Сделка завершена на этой неделе. Сумма составит 20-25 миллионов в зависимости от бонусов», — приводит слова функционера Marca.

Футболист, которому сейчас 31 год, был арендован «Атлетико» летом 2021 года. До этого он уже выступал за мадридскую команду в 2014-2019 годах, после чего перешел в «Барселону».

Ранее стало известно о том, что «Барса» намерена судиться с «Атлетико». Руководство каталонцев полагает, что мадридцы целенаправленно ограничивают время Гризманна на поле, чтобы не выплачивать бонусы.

«Атлетико» был обязан выкупить игрока, который выступает за «матрасников» на правах аренды, за 40 миллионов евро, если он проведет на поле как минимум 45 минут в 50 процентах матчей за два сезона.

В этом сезоне 31-летний француз провел 10 матчей за «Атлетико» и забил 3 гола.