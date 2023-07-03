В «Барселоне» рассказали о будущем Фати в команде

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий Ансу Фати продолжит выступление за команду.

«Ансу Фати? Он продолжит здесь. Он должен заработать доверие Хави. Ансу сможет сделать это своим талантом», — сказал Лапорта Mundo Deportivo.

20-летний Фати выступает за команды структуры «Барселоны» с 2012 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2027 года.

В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 36 матчах за «Барселону» в ла лиге, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.