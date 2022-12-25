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Испания

Сегодня, 23:06

В «Барселоне» считают, что Депай срывает переговоры о переходе в другой клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» в январе хочет расстаться с нападающим Мемфисом Депаем. Но испанский клуб пока не получал официальных предложений от других команд, сообщает Marca.

Руководство каталонского клуба считает, что футболист намеренно срывает переговоры с другими командами. Якобы Депай не намерен идти на понижение зарплаты и собирается покинуть «Барсу» только следующим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро.

Мемфис Депай
ФК Барселона
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