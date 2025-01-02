В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать Ольмо на вторую часть сезона

Руководство «Барселоны» уверено, что сумеет зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона, сообщает Sport.es.

По информации источника, 2 января состоялась встреча совета директоров клуба. В «Барселоне» считают, что зарегистрировать двоих футболистов поможет сделка о продаже VIP-мест на домашнем стадионе. Дополнительный доход позволит каталонцам вписаться в экономические правила ла лиги.

Ранее сообщалось, что ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора.

Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе прошлого года. Тогда клуб сумел зарегистрировать 26-летнего испанца только на первую половину сезона-2024/25. В контракте полузащитника есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть «Барселону», если не будет зарегистрирован в январе.

В первой половине сезона Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.