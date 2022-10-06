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Испания

Сегодня, 16:10

В «Барселоне» заявили, что готовы приложить все усилия для возвращения Месси из «ПСЖ»

Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу рассказал, что клуб может приложить все усилия для возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, если руководство сочтет это целесообразным.

«Если спортивное руководство сочтет это целесообразным, мы приложим все усилия для этого. Мы умеем творить чудеса. Двери нашего клуба для него всегда открыты», — цитирует Ромеу Diario Sport.

Месси тренировался в академии «Барселоны» с 2000 года, в 2004 году он дебютировал за основную команду. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро, его контракт с парижанами действует до конца июня 2023 года.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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