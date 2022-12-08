Директор «Барселоны» Кройф: «Почему мы должны продавать Депая в январе?»

В «Барселоне» заявили, что клуб не собирается продавать Депая зимой

Директор «Барселоны» Йорди Кройф прокомментировал будущее нападающего Мемфиса Депая.

«Почему мы должны его продавать в январе? Ведь из-за финансовой фейр-плей подписать новых игроков [становится] сложно. Он всегда был потрясающим профессионалом. Он может действительно быть полезен.

Что насчет того, что Депай станет свободным агентов в июне? Посмотрим в ближайшие месяцы», — цитирует MD.

Ранее сообщалось об интересе к Депаю со стороны «Ромы».

28-летний голландец пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года, перейдя в каталонский клуб на правах свободного агента.

Контракт форварда с каталонцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за клуб и забил 1 гол.