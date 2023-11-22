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Испания

Сегодня, 16:27

Спортивный директор «Барселоны» — о поиске замены для Гави: «Мы не найдем ее в январе, это невозможно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном поиске замены для Гави.

«Заменить Гави невозможно. На рынке нет игрока с его навыками, его менталитетом. Неправильно обсуждать замену Гави, поскольку это невозможно. Замену в январе мы не найдем», — приводит слова Деку EFE.

Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024. Он повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. Из-за этого футболист, скорее всего, пропустит чемпионат Европы.

В текущем сезоне в активе Гави 2 гола и 1 результативная передача в 15 матчах за «Барселону».

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Футбол
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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