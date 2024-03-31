Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:22

В «Барселоне» заявили, что попытаются убедить Хави остаться главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хави.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте признался, что в клубе попытаются убедить главного тренера команды Хави продолжить работу после окончания сезона.

«Я надеюсь и желаю, чтобы Хави остался в клубе. Мы обсуждаем с ним долгосрочный проект, и речь идет не о сезоне или двух. Мы постараемся убедить Хави остаться в клубе, но все зависит от него», — приводит слова Юсте AS.

В январе 44-летний испанец объявил, что покинет команду в конце сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. Ранее он работал с катарским «Аль-Саддом».

После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от «Реала» на 5 очков, но у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
1
Обсудить
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винисиус: «Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму»