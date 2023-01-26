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Испания

Сегодня, 19:45

В Бразилии поддержали Винисиуса в связи с оскорблениями со стороны фанатов «Атлетико»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильская конфедерация футбола выступила с заявлением касательно оскорбительных жестов болельщиков «Атлетико» в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Бразильская конфедерация футбола категорически отвергает расистские действия, от которых в очередной раз пострадал Винисиус Жуниор. Нетерпимость и дискриминация не являются частью спорта и должны быть уничтожены обществом. Мы ожидаем, что виновные будут определены и наказаны по закону. Желаем тебе, Вини, всегда танцевать, дриблинговать и, прежде всего, делать это с улыбкой на лице! Мы с тобой», — говорится в официальном заявлении федерации в соцсетях.

Фанаты «Атлетико» повесили баннер, на одном из мостов, на котором написано «Мадрид ненавидит «Реал», и кукла Жуниора были повешены недалеко от тренировочной базы «сливочных» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании между командами.

Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23.00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» перед дерби

В «Реале» отреагировали на поступок фанатов «Атлетико»